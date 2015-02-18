Аварийная взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Орал» была тормозящим фактором для прибытия инвесторов в регион, заявил сегодня, 18 февраля, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ на отчетной встрече с населением. airport - Вы все знаете, что завершен первый этап реконструкции ВПП аэропорта, второй этап начнется весной и ремонт полностью закончится в этом году. Уже летает «ЭйрАстана», - сообщил аким собравшимся, при этом не стал углубляться в тему разборок между руководством аэропорта и комитетом гражданской авиации. Далее аким перешел к ремонту дорог. - В этом году по области планируем ремонт 90 километров автодорог, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Благодаря тому, что асфальтовые заводы стоят рядом - они мобильные - мы отремонтировали внутрипоселковые дороги в нескольких селах области, - рассказал НОГАЕВ. Также стало известно, что для улучшения состояния автомобильных дорог области из республиканского бюджета выделены средства в размере 7,2 млрд тенге. В сравнении с 2013 годом сумма увеличилась почти в три раза. В 2014 году завершена реконструкция и капитальный ремонт автодороги протяженностью 48 км до районного центра села Каратобе. В общей сложности в прошлом году отремонтировано более 60 км автодорог областного и районного значения. Продолжаются работы по капитальному ремонту 17 км автодороги до районного центра с. Шынгырлау. Завершение ремонта данного участка автодороги предполагается уже в этом году. Также ведутся ремонтные работы по улучшению состояния автодороги «Казталовка - Жанибек - граница РФ». На проведение ремонтных работ на автодорогах республиканского значения, такие как «Самара - Шымкент», «Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ», «Подстепное - Федоровка - граница РФ» общей протяженностью 86 км направлено 5,2 млрд тенге. На ремонт улиц областного центра направлено 4,9 млрд тенге. В 2014 году в Уральске ремонтом было охвачено порядка 25 улиц, общая протяженность которых 40,6 км. Видео Ербола АМАНШИНА