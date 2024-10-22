Афера с мебелью в Актобе: более 20 невест остались без приданого

Предпринимательница, рекламировавшая мебель в социальных сетях, не исполнила своих обязательств. Родители невест, которые оплатили спальные гарнитуры заранее, в итоге получили лишь пустые обещания.

В Актобе случилась неприятная ситуация: более двадцати невест оказались без обещанного приданого, сообщает Instagram Kpis.p.media.

Предпринимательница, рекламировавшая мебель в социальных сетях, не исполнила своих обязательств. Родители невест, которые оплатили спальные гарнитуры заранее, в итоге получили лишь пустые обещания.

Так, жертвы хитрой аферы остались без заказанных кроватей и шкафов, которые так и не прибыли к назначенному сроку. На торжествах, посвященных бракосочетанию, вместо радости родители были вынуждены объяснять сватам отсутствие приданого.

Заманчивые фотографии и привлекательные цены отвлекли внимание покупателей, и они охотно платили за товар, который так и не увидели. Сейчас десятки семей пытаются вернуть свои деньги и добиться справедливости.