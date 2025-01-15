Air Astana потеряла собаку во время перелета из Алматы в Уральск

В Турксибском районном суде Алматы рассмотрели дело между пассажиркой Ниной Служаевой и авиакомпанией Air Astana. Женщина подала иск из-за пропажи своей собаки Малинки во время перелета из Алматы в Уральск.

Пассажирка оформила перевозку по всем правилам: заплатила за билет 18 тысяч тенге, собака летела в специальном боксе. Перед посадкой Малинку передали сотрудникам авиакомпании, но после приземления в Уральске собака пропала. Позже выяснилось, что она смогла выбраться из бокса и сбежать.

Служаева обратилась в полицию и Комитет гражданской авиации, но результатов не добилась. Тогда она решила подать в суд, оценив утрату любимца в 1 миллион тенге, а моральный ущерб – в 5 миллионов. Судья Индира Абекова частично удовлетворила иск, присудив 500 тысяч тенге за нравственные страдания. Однако взыскивать с авиаперевозчика материальный ущерб отказалась.

Служаева и ее адвокат Альфия Сатыбаева намерены обжаловать решение суда.

— К сожалению, нашим законодательством животные отнесены к вещному праву. Поэтому, если у вас нет чека о покупке животного, то и материальную ценность его в суде доказать невозможно. Судом лишь частично удовлетворено требование о моральном вреде, причиненном владельцу животного. Однако судом не учтено, что беззащитное животное, не приспособленное к жизни в дикой природе, было брошено на произвол, что нарушает положения статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Примечательно, что авиакомпания никакой помощи в поисках собаки не оказывала, а территория аэропорта является стратегическим объектом, в связи с чем владелицу собаки туда не допускали, — сообщила адвокат.