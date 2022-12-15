Air Astana сделала подарок столице в преддверии Дня Независимости страны

Теперь у авиаперевозчика и дочернего лоукостера в парке 42 борта. И на этом останавливаться они не намерены. 14 декабря Air Astana на специальной большой презентации показала новый борт - Airbus А321LR. В салоне имеется 166 мест, 16 из которых бизнес-класса. К слову, последние полностью раскладываются, а четыре из них «тронные» - то есть всего два пассажира в ряду, которых разделяет проход. Пассажирам эконом-класса новый лайнер так же повышает комфорт - кресла удобнее, каждое оснащено персональном 10-дюймовым экраном. Кстати, в репертуаре развлекательной системы KCTV появился новогодний контен