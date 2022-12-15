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Бизнес-новости

Air Astana сделала подарок столице в преддверии Дня Независимости страны

Теперь у авиаперевозчика и дочернего лоукостера в парке 42 борта. И на этом останавливаться они не намерены. 14 декабря Air Astana на специальной большой презентации показала новый борт - Airbus А321LR. В салоне имеется 166 мест, 16 из которых бизнес-класса. К слову, последние полностью раскладываются, а четыре из них «тронные» - то есть всего два пассажира в ряду, которых разделяет проход. Пассажирам эконом-класса новый лайнер так же повышает комфорт - кресла удобнее, каждое оснащено персональном 10-дюймовым экраном. Кстати, в репертуаре развлекательной системы KCTV появился новогодний контен
gorod
Air Astana сделала подарок столице в преддверии Дня Независимости страны
Теперь у авиаперевозчика и дочернего лоукостера в парке 42 борта. И на этом останавливаться они не намерены.
(без названия)
(без названия)
14 декабря Air Astana на специальной большой презентации показала новый борт - Airbus А321LR. В салоне имеется 166 мест, 16 из которых бизнес-класса. К слову, последние полностью раскладываются, а четыре из них «тронные» - то есть всего два пассажира в ряду, которых разделяет проход. Пассажирам эконом-класса новый лайнер так же повышает комфорт - кресла удобнее, каждое оснащено персональном 10-дюймовым экраном. Кстати, в репертуаре развлекательной системы KCTV появился новогодний контент, создавая праздничное настроение. Пилоты авиакомпании отмечают, что самолёт, благодаря последним научно-техническим новшествам, взлетает, садится и проходит турбулентность намного мягче.
(без названия)
(без названия)
Общее количество самолётов во флоте группы авиакомпаний (туда входит и дочерняя FlyArystan) составляет 42 борта. Их средний возраст всего пять лет, что делает флот одним из самых новых в мире. - В юбилейный для нашей авиакомпании год Air Astana самостоятельно выполнила углублённую тяжёлую форму технического обслуживания С2-чек двух воздушных судов Аirbus A320, принадлежащих FlyArystan. Мы в 10-й раз удостоились престижной премии Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и СНГ», доказав приверженность высоким стандартам качества. Несмотря на глобальные и локальные вызовы, с которыми мы столкнулись, мы смогли укрепить своё положение, как на региональном, так и на между-народном рынках, заложив фундамент для новых достижений. Мы верим, что впереди нас ждёт большое будущее с пополнением флота такими передовыми самолётами, как Airbus A321LR и Boeing 787. Все это было бы невозможно без профессионализма наших сотрудников и поддержки клиентов. Спасибо вам, что выбираете нас в течение 20 лет, - сказал на презентации президент группы компаний Air Astana Питер Фостер. Поздравить его пришли министр индустрии и инфраструктурного раз-вития Казахстана Каирбек Ускенбаев, председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев и генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду. - На сегодня авиакомпания показывает положительную динамику роста пассажиропотока. В 2002 году, в самом начале деятельности, в парке воздушных судов Air Astana было всего три самолёта. Сегодня около половины всех самолётов, задействованных во внутренних регулярных воздушных перевозках страны, принадлежат авиакомпании, - отметил Ускенбаев. Министр отметил, что не побоится назвать Air Astana одной из ведущих компаний в мире, которая олицетворяет порядок, безопасность и гарантию качества обслуживания. - Когда я разговариваю с нашими коллегами, с людьми, чьи компании представлены в мире, и они дают высочайшую оценку Air Astana. Мне это очень приятно, - добавил глава ведомства.
Air Astana сделала подарок столице в преддверии Дня Независимо-сти страны
Air Astana сделала подарок столице в преддверии Дня Независимо-сти страны
В комитете гражданской авиации дополнили, что спрос на воздушные перевозки растёт с каждым годом. Поэтому приобретение новых самолётов крайне необходимо. Air Astana за 10 месяцев 2022 года перевезла шесть миллионов пассажиров. В авиакомпании подсчитали, что до конца года этот показатель достигнет семи миллионов. И это на 12% больше, чем в 2021 году. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 65 млн долларов, что на 84% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. А впереди у руководства компании большие планы. В 2023 году ожидается увеличение флота на шесть воздушных судов. А с 2025 года начнётся поставка трёх новых широкофюзеляжных Boeing 787-9 Dreamliner. Эти дальнемагистральные самолёты смогут выполнять прямые рейсы из Казахстана в США и Австралию. Такие борты многие видели в голливудских фильмах о путешествия - девять кресел там расположены в один ряд с двумя проходами. Авиакомпании, имеющие Dreamliner, делят их на четыре класса комфортности. - Большое внимание авиакомпания продолжит уделять найму и обучению персонала. Авиаперевозчик нуждается в пилотах, бортпроводниках и инженерах, которых обучает с нуля за счёт компании. С целью самостоятельной подготовки экипажа впервые в Казахстане планируется открытие тренингового центра в Астане, оснащённого полнопилотажным авиасимулятором, а также тренажёром по аварийно-спасательным процедурам Airbus А320, - продолжили о планах в компании. Не забывают в Air Astana и о социальной ответственности. В начале 2023 года планируется запуск программы проездных грантов «Жас қыран» для талантливых детей от семи до 17 лет. Программа предусматривает предоставление бесплатных билетов детям и их сопровождающим лицам для участия в различных конкурсах и соревнованиях по Казахстану и за рубежом. Фотографии предоставлены пресс-службой «Эйр Астаны» Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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