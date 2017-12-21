Мы ждем вас: пр. Евразия,62, а также в ТЦ "Азия Молл" на 1-м этаже. Тел.: 8(7112)53-47-02, 8 702 766 03 56, 8 705 441 96 34. onur-travel.kz. Instagram: @onur.travel

Праздничная атмосфера в восточных странах создаётся исключительно для туристов. Помимо украшений и декораций, вечером в отелях проводят новогодние вечеринки с фейерверками, столы порадуют разнообразными закусками и напитками и к вашим услугам зажигательные дискотеки и развлекательные клубы, которые работают до самого утра. Такой Новый год вы точно никогда не забудете! Вы уже решились на поездку, но беспокоитесь, что такой отдых вам не по карману? Не стоит беспокоиться о семейном бюджете. Туристическое бюро путешествий «Онур Трэвел» объявляет о старте акции "Отдыхай сейчас - плати потом без переплаты!". - Мы рады представить нашим туристам самые выгодные предложения на новогодние туры в Шарм эль Шейх и ОАЭ. Акция длится до 27 декабря. Стоит отметить, что туры в рассрочку пользуются популярностью, и мы всегда стараемся их оформлять на льготных условиях для наших дорогих клиентов, - поясняет директор туристического бюро «Онур Трэвел» Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА.Лицензия ТА №443 от 30.04.2004г. выдана агентством по туризму и спорту РК. Новости Компаний.