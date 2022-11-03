Акция «Заң керуені» прошла в Бурлинском районе

Сначала прошло совещание, затем личная встреча с жители района. Сегодня, 3 ноября, в целях оказания правовой помощи населению, повышения уровня правовой культуры и разъяснения законов в Аксае была проведена акция "Заң керуені". В рамках акции члены межведомственной рабочей группы провели совещание с жителями, а позже провели прием граждан по личным вопросам. В совещании приняли участие заместитель акима района Алтай Тукжанов, заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков и представители правоохранительных и местных исполнительных органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому