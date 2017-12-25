- Раньше назывался родительский комитет, - говорит глава региона. – Десять лет назад его переделали в попечительский совет. В прошлом – позапрошлом году министерство образования вынесло приказ в отношении усиления полномочий попечительского совета. Дали положение, но мы смотрим – ничего не изменилось. Раньше, по-моему, родительские комитеты работали лучше. Связь между школой и родителями была крепче. Сейчас начальник местной полиции и сам не знает, сколько у него детей стоит на учёте, какие работы с ними проводят. Будет положительный результат, если мы все будем работать вместе. Попечительский совет должен давать основные направления нравственного воспитания детей! Что вытворяют школьники и почему такое происходит в подробностях рассказал аким. - Когда это было видано, чтобы девчонки между собой дрались? – задался вопросом Бердыбек Сапарбаев. - До 3-4 часов ночи в ресторане, выходят оттуда и дерутся! Каждый день я получаю сводки из ДВД об учащихся старших классов и колледжей. Директор не отвечает, спроса нет с родителей. Нужно вызывать родителей, разбираться, почему они не контролируют своих детей? Почему дети занимаются нетрадиционной религией? Почему ходят в чёрном и так далее. Нужно разобраться, кто такие террористы?! Полиции тоже пришлось держать ответ перед акимом По мнению акима, с некоторыми родителями даже директора не хотят связываться. - Наверное, среди родителей-нарушителей есть большие начальники, руководители госорганизаций?! – вопрошал глава области. У других же директоров школ и колледжей, наоборот, - «байство» бьёт через край. - Некоторые директора до сих пор занимаются поборами, - заявил Бердыбек Сапарбаев. – Почувствовали себя уже князьями, баями. Своих учителей и сотрудников используют - как собственных работников, потом ещё ходят, с ними судятся. Совести нет! Потеряли! Глава области попросил руководителей организаций образования региона перейти на откровенный разговор. Он поднимал с места директоров колледжей, ученики которых совершили преступления. - Вы получаете зарплату за работу с ними, так что будьте добры – воспитывайте! – наказывал глава области. Есть в регионе и хорошие примеры руководства учреждениями образования. К примеру, в Хромтауской гимназии № 2 нет правонарушителей, которые стояли бы на учёте. Выпускники набрали в среднем 98 баллов на ЕНТ, хотя большинство из них сдавало сложные предметы естественно-математического направления. - Все наши выпускники поступили на учебу по гранту в Казахстане и за рубежом, - выступила с трибуны директор Хромтауской гимназии № 2 Елена Юскевич. Глава области не раз в своей речи приводил в пример Хромтаускую гимназию, наказав другим брать с неё пример.