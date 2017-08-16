По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, согласно квоте комиссии по распределению объемов сжиженного нефтяного газа, в августе регион получит 7700 тонн газа, 6800 тонн из которых поставит АО «СНПС - Актюбемунайгаз», 900 - ТОО «Казахойл Актобе». Стало также известно, что в настоящее время в области действуют 95 автогазозаправочных станций, в том числе в г. Актобе – 53 и районах области – 42. За последние пять месяцев открылись 22 АГЗС. Ежедневная потребность области в газе составляет 240 тонн. По мнению Кайрата Бекенова, дефицит сжиженного газа, наблюдавшийся на заправочных станциях в начале месяца, в основном связан с ростом количества автотранспортных средств, переведенных на газ. В данный момент зарегистрировано 34 225 таких авто, средняя потребность их составляет 7597 тонн газа в месяц. В связи с чем местной полицейской службе было рекомендовано провести рейд по выявлению незарегистрированного автотранспорта с газовым оборудованием, результаты которого позволят сделать реальный расчет общей потребности сжиженного газа. Аким области Бердыбек Сапарбаев выразил свое недовольство проведенным анализом, а также поднял вопрос, касающийся ценообразования на социальный газ. - Как начинается месяц, у нас возникают проблемы. Население жалуется на отсутствие газа на АГЗС, очереди. Значит, вам не удалось наладить нормальную работу и между вами нет взаимодействия в решении этой проблемы, - упрекнул аким области руководителей управлений, а также представителей компаний, занимающихся поставкой и реализацией топлива. - Второй вопрос связан с ценообразованием. С 15 июля т. г. сжиженный газ реализуется по 49 тенге за литр цене в Актобе и по 51 тенге за литр в районах области. Цены выросли, тогда как расходы, налоговые отчисления, размер заработной платы работников АГЗС остались на том же уровне. Для роста цен должно быть основание. Заместитель председателя Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова отметила, что на данный момент получено и реализовано 2920 тонн, до конца августа будет поставлено 4780 тонн. Распределением и реализацией сжиженного газа занимаются члены инициативной группы из числа владельцев АГЗС, сотрудников госорганов. - Если у нас не будет запаса газа, мы не сможем решить данную проблему. Кроме того, нам необходимо создать электронную базу данных, в которой будет отражено наличие, отпуск и цена на всех АГЗС. Необходимо работать над системой учета. Социальный газ должен уходить по назначению, все должны работать открыто, прозрачно, – категорично заявил аким области. Бердыбек Сапарбаев поручил в десятидневный срок изучить данную проблему, сделать анализ по потребности в топливе, регистрации автомашин с газовым оборудованием и принять все необходимые меры для недопущения подобной ситуации впредь.