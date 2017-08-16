Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ОПМ проводилось для того, чтобы выявить неблагополучные семьи, которым необходима помощь для сбора детей в школу. - За три дня в ОВД области были доставлены более 170 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. Также было выявлено 10 неблагополучных семей, более 150 подростков задержаны за нахождение вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. В рамках ОПМ к административной ответственности привлечены 14 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей.