Один человек погиб на месте, двое госпитализированы в больницу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, сообщение о происшествии им поступило в 17.30 часов 15 августа. - Рабочие АО «Аксайжылукуат» проводили работы в траншее по улице Советской. Внезапно упавшей стеной их засыпало грунтом. Один человек погиб на месте, двое мужчин в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу Аксая. По факту начато уголовное расследование по статье 156 ч. 3 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. Другие подробности ЧП выясняются.