Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДГД ЗКО, при проведении ОПМ сотрудниками службы экономических расследований ДГД ЗКО при осмотре складских помещений двух ТОО в Уральске была обнаружена алкогольная продукция с поддельными марками. - На скаладе было обнаружено 130 тысяч бутылок производства ТОО «Максимус» города Актобе и 62750 бутылок производства ТОО "КокшетауМинводы" с подделанными учетно-контрольными марками. Весь этот товар был предназначен для отправки в РФ, - пояснили в пресс-службе ДГД ЗКО. В настоящее время следственным управлением службы экономических расследований ДГД ЗКО по факту использования заведомо поддельных УКМ возбуждено уголовное дело по статье 233 ч. 2 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок". Всего за полгода 2017 года сотрудниками департамента госдоходов было выявлено 13 уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.