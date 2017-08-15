Сегодня, 15 августа, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам районного маслихата кандидатуру на пост районного акима вместо вышедшего на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста Максима Избасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области. akim Нурлан Ногаев поблагодарил Максима Избасова за проделанную работу, за вклад который он внес в социально-экономическое развитие района, пожелал успехов в дальнейших начинаниях. Новым кандидатом стал Алимухаммед Қуттумурат-улы, ранее занимавший должность акима Махамбетского района. Депутаты поддержали кандидатуру, отметив что знают кандидата как опытного и умелого управленца. В ходе собрания актива района было отмечено, что новый кандидат избирался по принципам формирования современного государственного аппарата. Алимухаммед Қуттумурат-улы имеет два высших образования в сферах экономики и юриспруденции. Трудовую деятельность начал 12 лет назад в частном секторе, впоследствии перешёл на должность главного специалиста управления экономики и бюджетного планирования, где зарекомендовал себя ответственным работником. С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.