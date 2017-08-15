Нурлан Ногаев поблагодарил Максима Избасова за проделанную работу, за вклад который он внес в социально-экономическое развитие района, пожелал успехов в дальнейших начинаниях. Новым кандидатом стал Алимухаммед Қуттумурат-улы, ранее занимавший должность акима Махамбетского района. Депутаты поддержали кандидатуру, отметив что знают кандидата как опытного и умелого управленца. В ходе собрания актива района было отмечено, что новый кандидат избирался по принципам формирования современного государственного аппарата. Алимухаммед Қуттумурат-улы имеет два высших образования в сферах экономики и юриспруденции. Трудовую деятельность начал 12 лет назад в частном секторе, впоследствии перешёл на должность главного специалиста управления экономики и бюджетного планирования, где зарекомендовал себя ответственным работником. С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.