Асель ГАБДУШЕВА из села Абай Теректинского района  стала одной из первых выпускниц проекта «Бастау Бизнес», которая твердо решила полученные знания применить на практике, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" – Мне повезло, я попала в первый поток слушателей столь значимого проекта. Этот месяц прошел на одном дыхании, мы узнали для себя столько нового и интересного. Очень сдружились всей группой, стали практически одной семьей. Но главное по окончанию обучения многие из нас определились и начали свое дело, – отметила Асель Габдушева. Пополнив свой багаж знаний в сфере предпринимательства, девушка открыла свое ИП. В ходе обучения она разработала свой бизнес-план под наставничеством своего тренера Зухры Идгеевой, защитила его перед областной комиссией и, собрав весь пакет документов, подала на финансирование в микрофинансовую организацию «Батыс Финанс». – Я намерена заниматься откормом скота, поскольку для этой деятельности у нас самые благоприятные условия. У нас имеется земля для выпаса животных, хозпостройки. Решили развить это дело, закупив маточное поголовье и племенного быка. На 21 голову КРС мне необходимо порядка 3-х миллионов тенге. Поэтому мы разработали бизнес-план на эту сумму и подали на микрокредитование. В итоге получили необходимые средства и смогли закупить нужное поголовье скота, – рассказала выпускница «Бастау Бизнес». Как отмечает бизнес-тренер по данному району Зухра Идгеева, все это время помогавшая своей подопечной грамотно составить бизнес-план и собирать документы, у Асель есть все возможности успешно реализовать свой бизнес-проект. – Она умело ведет переговоры с покупателями и продавцами, очень грамотно договаривается о покупке либо продаже скота, владеет информацией, где более выгодные цены, словом, очень активная и предприимчивая женщина. На летнее время имеющийся скот выводится на выпас, где за ним ухаживают работники, сама же Асель посещает пастбищные угодья 2-3 раза в неделю, выезжая туда на своем автомобиле. Так, трудолюбивая домохозяйка становится очень грамотным предпринимателем, – подчеркивает бизнес-тренер. Всего по Теректинскому району проектом «Бастау Бизнес» охвачено 144 человека. На сегодня профинансированы проекты 6 предприимчивых теректинцев, которые по завершению курса намерены начать свой путь в мир бизнеса. Источник: Приуралье