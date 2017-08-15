Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила руководитель областного управления физкультуры и спорта Асия Аманбаева, выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций. Также в данный момент решается вопрос о ремонте футбольных стадионов, на которых проводит свои игры команда. В наблюдательный совет ФК "Акжайык" вошли депутаты областного маслихата, руководители федераций по видам спорта и представители общественных организаций. Как сообщила Асия Аманбаева, бюджет футбольного клуба составляет меньше 1 млрд тенге. На эти деньги финансируются 7 команд футбольного центра, а это около 700 футболистов. Только на командировочные расходы тратятся 112 млн тенге. А ведь есть еще выплаты по медстрахованию, зарплаты футболистам, тренерам и их ассистентам, закуп экипировки, лекарств и транспортные расходы. - Мы установили наивысшую планку заработных плат для футболистов и тренеров. Административный персонал в ФК «Акжайык» получает немного по сравнению с другими клубами премьер-лиги. Есть клубы в Казахстане, чей бюджет в 10-15 раз выше, чем у «Акжайыка». Но зачастую команда играет с ними на равных, - отметила Асия Аманбаева. Особого внимания требует и обновление футбольной инфраструктуры. Два поля, на которых «Акжайык» проводит игры футбольного чемпионата, уже морально и физически устарели. С таким багажом трудно держаться в лидерах. Поэтому решается вопрос о приведении футбольных полей в порядок. Напомним, что сейчас ФК «Акжайык» выставлен на торги. Команду оценили в 2,4 млн тенге.