Ученица школы города Аксай попала в ДТП 28 июля, поехав на выставку ЭКСПО в Астану, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото Как рассказала и. о. руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, девочку с диагнозом перелом лучевой кости без смещения доставили в городскую больницу столицы. - С 24 июля по 30 июля группа из 67 учеников Бурлинского района отправились на выставку в город Астана. 28 июля при посещении ЭКСПО при переходе улицы около мечети Хазрет Султан одну из школьниц сбила машина, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. - Сейчас состояние девочки стабильное и она обеспечена необходимым уходом. Стоит отметить, что 67 учеников сопровождали 7 руководителей и два медработника. Также с ними были представители турорганизации. - На данный момент по факту ДТП дорожная полиция города Астаны ведет расследование. Руководитель группы была привлечена к административной ответственности, - заявила Зауре ГУМАРОВА. Напомним, школьница попала под колеса машины во время посещения международной выставки.
В управлении образования ЗКО рассказали подробности ДТП с участием школьницы, поехавшей на ЭКСПО
