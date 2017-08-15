Столкновение мотоцикла с автомашиной "Лада" произошло ночью 14 августа на пересечении проспекта Достык и улицы Досмухамедова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что водитель сейчас находится в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы Уральска. - По факту ДТП, где скончалась девушка 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 3 УК РК "Нарушение правил ПДД при эксплуатации автомобиля", - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, мотоцикл столкнулся с "Ладой" в тот момент, когда машина стояла на светофоре на красный свет. Как выяснилось позже, у погибшей девушки остались трое малолетних детей.