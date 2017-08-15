По словам сына погибшего Николая БАЙТЫМОВА, его отец проходил курс лечения шейного остеохондроза в частной клинике «Bayandy». - 21 июня у отца обострилось заболевание, и он 22 июня обратился за врачебной помощью в частную клинику, где доктор Жамсат ДАВЛЕТОВ сделал ему укол лидокаина в шейный отдел позвоночника. После этой процедуры папа стал плохо себя чувствовать - у него разболелась голова. Когда папа пришел домой, то рассказал маме, что лечение он будет проходить в течение трех дней. Головная боль у отца утихла только спустя 5 часов. Затем в пятницу, 23 июня, он опять уехал к врачу на процедуру, назначенную на 15.00 и приехал домой в 16.30. Мама рассказала, что в тот день он был очень бледный и его штормило, - рассказал сын погибшего. В тот день Владимир БАЙТЫМОВ после похода к врачу пришел домой и сразу лег отдыхать. Позже он рассказал жене, что уколы ему делали сразу в нескольких местах, отметив, что в одной точке, куда вводили инъекцию, была невыносимая боль. - Отец рассказал маме, что когда после уколов он встал, то его стало штормить, и врач велел ему отлежаться на кушетке и только потом идти домой. На тот момент отцу оставалось сделать всего одну процедуру. Спустя три часа папа встал, снял бинт с места укола, затем достал из холодильника бутылку с холодной водой и положил на шею как рекомендовал врач. Так он пролежал весь вечер и постоянно твердил, что у него затылочная часть головы онемела, - пояснил сын. В понедельник Владимир БАЙТЫМОВ уехал вечером около 17.00 в клинику и в 18.30 стало известно, что мужчина находится в реанимации. В клинике родным рассказали, что после процедуры погибшему стало плохо и он лег на кушетку. Затем его отвезли в реанимацию Бурлинской ЦРБ. Лечащий врач от комментариев отказался, сказав лишь, что виной плохого самочувствия мог послужить тромб. Родственников погибшего возмущает тот факт, что врач не отменил процедуры после того, как Владимиру БАЙТЫМОВУ в первый раз стало плохо после блокады шейного отдела, а продолжил их делать. Заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН сообщил, что по факту смерти пациента начата досудебная проверка и возбуждено уголовное дело по статье 317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека". - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Байтымова явилась «легочно-сердечная недостаточность, развившаяся в результате медикаментозно - аллергического трахеобронхита, осложнившегося анафилактическим шоком». В настоящее время органом следствия проводятся все необходимые следственные мероприятия, - заявил Берик АЙМУРЗИН. В управлении здравоохранения ЗКО также прокомментировали данный факт, сказав, что они не имеют права контролировать или проверять частные клиники и кабинеты. Всеми этими вопросами занимается комитет охраны общественного здоровья.