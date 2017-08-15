Иллюстративное фото из архива "МГ" Большую часть зараженных этой инфекцией составляют дети, из-за этого специалисты бьют тревогу. Заболеваемость начинается остро, поднимается температура до 40 градусов, появляются боли в животе и спине, выходит сыпь по всему телу. Эти кишечные вирусы коварны тем, что они могут вызывать различные формы клинических проявлений - от легкого недомогания, до серьезного поражения центральной нервной системы. - Для предотвращения этого заболевания нужно соблюдать правила личной гигиены, при купании в открытых водоемах, бассейнах, не допускать попадания воды в полость рта, тщательно мыть фрукты и овощи, - рассказала ведущий специалист эпидемиологического отдела Гаухар ЧУЮНШАЛИЕВА.