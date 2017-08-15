Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов суда стало известно, что гражданин И. обратился к акиму Аксайского сельского округа Д.Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай. Аким, узнав, что тот является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения, потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе. Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но возникла необходимость получения дополнительной документации от акима. За что последний потребовал 50 мешков навоза. Таким образом, общая сумма взятки выраженной в виде навоза, составила 206 тысяч 750 тенге. В ходе рассмотрения дела между прокурором города и подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины. - Приговором суда №2 города Атырау Доскалиев осужден к штрафу в сумме 6 202 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.