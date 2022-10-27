Аким Алматы высказался о судьбе ФК «Кайрат»

Ерболат Досаев ответил на вопрос горожанина о дальнейшей судьбе футбольного клуба. Фото: ФК «Кайрат» Болельщик клуба на встрече акима с жителями Наурызбайского района высказался о том, что «Кайрату» нужна помощь. По его словам, хорошие игроки ушли в другие клубы. - По клубу «Кайрат» - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждём решения суда. Когда перейдёт в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешёл. После перехода в собственность - будет оказана помощь, - ответил аким Алматы. Стоит отметить, что ещё две неде