Аким Атырауской области поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Обращаясь к представителям медиасферы, Серик Шапкенов подчеркнул, что журналисты играют важную роль в формировании объективного информационного пространства.

В День работников средств массовой информации, который ежегодно отмечается 28 июня, аким Атырауской области Серик Шапкенов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и вручил государственные и ведомственные награды, сообщили в пресс-службе акимата.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отечественной журналистики ветерану журналистики Кумаргали Кабдешу вручили орден "Құрмет", а главному редактору областной общественно-политической газеты "Атырау" Назарбеку Косшиеву - медаль "Ерен еңбегі үшін".

Кроме того, за вклад в развитие средств массовой информации Атырауской области ряд журналистов отмечен медалями "Еңбек ардагері" и "Ақпарат саласының үздігі", почетными грамотами министра культуры и информации РК, а также благодарственными письмами акима области.

Обращаясь к представителям медиасферы, Серик Шапкенов подчеркнул, что журналисты играют важную роль в формировании объективного информационного пространства.

- Сфера журналистики требует честности, ответственности и высокого профессионализма. Вы не только добросовестно исполняете свой профессиональный долг, но и вносите весомый вклад в укрепление общественного единства, продвижение национальных ценностей и объективное информирование граждан. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения, - сказал Серик Шапкенов.

Мероприятие завершилось концертной программой, а хедлайнером вечера стал заслуженный деятель РК Жубаныш Жексенулы.