Аким Атырауской области побывал в Махамбетском районе с рабочим визитом

В ходе визита в Махамбетский район Нурлан Ногаев посетил ряд объектов предпринимательства и социальной сферы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В селе Талдыколь глава региона ознакомился со строительством детского сада на 160 мест. Окончание строительства планируется в июне этого года. На площадке трудится 50 человек, объект уже подключен к магистральным линиям газо- и водоснабжения. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит полностью охватить всех детей дошкольного возраста из ближайших населенных пунктов. В ходе осмотра места строительства Нурлан НОГАЕВ отметил необходимость неу

В ходе визита в Махамбетский район Нурлан Ногаев посетил ряд объектов предпринимательства и социальной сферы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В селе Талдыколь глава региона ознакомился со строительством детского сада на 160 мест. Окончание строительства планируется в июне этого года. На площадке трудится 50 человек, объект уже подключен к магистральным линиям газо- и водоснабжения. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит полностью охватить всех детей дошкольного возраста из ближайших населенных пунктов.

В ходе осмотра места строительства Нурлан НОГАЕВ отметил необходимость неукоснительного соблюдения нормативам и стандартам строительства, а также постоянного контроля со стороны специалистов технического надзора.

В Махамбетском районе активно идет реализация проекта по созданию сельхозкооперативов. Сами сельчане уже давно поняли пользу от подобных коопераций.

- Создание кооперативов открывает для нас много возможностей для развития, мы становимся более гибкими, появляется возможность охватывать весь цикл производства, получения субсидий и льгот, - рассказал руководитель кооператива «Баксай» Жолдас БЕГАЛИЕВ. – На сегодняшний день в нашем кооперативе состоит 35 членов, у нас имеется откормочное стадо и цех для забоя скота, рефрижератор.

В свою очередь Нурлан НОГАЕВ заострил внимание ветеринаров на утилизацию отходов работы цеха.

- Открытие подобных производств положительно влияет на социально-экономическое развитие района. Во всех районах области в данный момент ведется работа по созданию сельхозкооперативов, открытию цехов для забоя скота, - отметил глава региона. – Однако немаловажным фактором является утилизация отходов убойных цехов. Мы должны выработать единый алгоритм и внедрить его во всех районах области. Биологические отходы с убойных цехов должны утилизироваться цивилизованным методом, сам процесс должен соответствовать санитарным нормам.

В ходе рабочего визита в Махамбетский район Нурлан НОГАЕВ проинспектировал процесс возведения дома культуры на 200 мест в селе Актогай. Также глава региона ознакомился с ходом строительства мостового перехода через реку Урал, который станет частью автодороги Актобе-Атырау-Астрахань.

Камилла МАЛИК