Аким Атырауской области возмутился услугами медучреждений

Махамбет Досмухамбетов утверждает, что услуги некоторых медучреждений не выдерживают критики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Руководитель региона подчеркнул необходимость оказания качественных услуг населению, указав, что в некоторых медицинских учреждениях этот вопрос не выдерживает никакой критики. - В единый центр связи "109" часто поступают жалобы по поводу недовольства населения работой медицинских организаций. Особенно много жалоб касаются качества услуг, уровня и этики специалистов. То есть руководители поликлиник, больниц все еще не в состоянии организовать работу должным образом, - говорит Махамбет Досмухамбетов.
Наряду с этим руководитель региона обратил внимание на то, что создаются все условия для медицинской отрасли, усиливаются меры государственной поддержки, ежегодно повышаются заработные платы работников, подчеркнув необходимость принятия строгих мер к руководителям медицинских организации, не способных должным образом организовать эту работу. Руководитель областного Управления здравоохранения Асхан Байдуалиев пообещал устранить недостатки и упущения, заметив также, что сейчас имеет место дефицит кадров. - В этом году не хватает 207 специалистов. В прошлом году этот показатель составлял 278 врачей. 93 врача были приняты на работу. Планируем постепенно решить данный вопрос путем выделения грантов, - заявил Асхан Байдуалиев.
В конце собрания аким области Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений, касающиеся сферы здравоохранения.
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