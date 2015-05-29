Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Аким Атырауской области: «Я воевал с этой Березовкой»

В паникерстве и безграмотном подходе обвинил активистов, выступающих за переселение села Берёзовка ЗКО, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, сообщает "Ак Жайык". Это заявление было сделано Измухамбетовым в ходе проходившей в Атырау конференции «АтырауГео-2015». В ответ на вопрос не представившегося пожилого мужчины о причинах провалов грунта в Берёзовке. Вопрос был адресован председателю комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбаю НУРБАЕВУ. По словам Нурбаева, он не является членом правительственной комиссии, созданной для расследования си
Marat
Аким Атырауской области: «Я воевал с этой Березовкой»
В паникерстве и безграмотном подходе обвинил активистов, выступающих за переселение села Берёзовка ЗКО, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, сообщает "Ак Жайык".
izmuhambetov
izmuhambetov
 Это заявление было сделано Измухамбетовым в ходе проходившей в Атырау конференции «АтырауГео-2015». В ответ на вопрос не представившегося пожилого мужчины о причинах провалов грунта в Берёзовке. Вопрос был адресован председателю комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбаю НУРБАЕВУ. По словам Нурбаева, он не является членом правительственной комиссии, созданной для расследования ситуации по Берёзовке. – Эта комиссия возглавляется вице-министром энергетики Узакбаем КАРАБАЛИНЫМ, вы все его знаете, он специалист в этом деле, несколько раз выезжал на место. Работу комиссии курирует лично вице-премьер Бердыбек САПАРБАЕВ. В скором времени результаты работы комиссии будут озвучены, и приняты решения по этому посёлку, - объяснил Базарбай НУРБАЕВ. Далее слово взял Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. – Земля там не проваливается, - заявил аким Атырауской области. - Я шесть с половиной лет руководил Западно-Казахстанской областью. Много раз выезжал и, извиняюсь за выражение, воевал с этой Берёзовкой. Изучил данный участок от и до. Там они могут сказать разное, что там даже землетрясения происходят! Там есть другая проблема, которая сегодня изучается. Это один из лучших населённых пунктов – полное озеленение, рядом озеро, газоанализаторы со всех сторон. Там есть 3-4 человека, имён называть их не буду, которые утверждают, что скоро придет конец света. Безграмотный, очень несерьёзный подход и нехорошие выступления. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается.    
аким переселение Березовка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article