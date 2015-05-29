Аким Атырауской области: «Я воевал с этой Березовкой»

В паникерстве и безграмотном подходе обвинил активистов, выступающих за переселение села Берёзовка ЗКО, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, сообщает "Ак Жайык". Это заявление было сделано Измухамбетовым в ходе проходившей в Атырау конференции «АтырауГео-2015». В ответ на вопрос не представившегося пожилого мужчины о причинах провалов грунта в Берёзовке. Вопрос был адресован председателю комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбаю НУРБАЕВУ. По словам Нурбаева, он не является членом правительственной комиссии, созданной для расследования си