Прошли встречи с руководствами министерства промышленности и торговли РТ, Агентства инвестиционного развития Татарстана и местных компаний: "Татнефть", "Танеко" и др. В ходе встреч были обсуждены опыт Татарстана в локализации производства, импортозамещения и развития машиностроительной промышленности и возможности их применения в работе КПО б.в.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.