Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Фото предоставлено акиматом Бурлинского района

Аким района Еркебулан Ихсанов встретился с ветеранами труда, которые, несмотря на возраст и заслуженный отдых, по-прежнему занимаются общественной деятельностью.

- Наш долг - выказывать уважение и почет к нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто внес вклад и приложил все силы в повышение благосостояния нашей земли, становление жизни после обретения независимости, кто честно служил государству и народу. Это имеет важное значение для нашего района и общества. Искренне благодарю вас за все хорошее, что вы сделали для современного поколения, - сказал глава района.

Также Еркебулан Ихсанов уверенно сказал, что никто из жителей района не останется в стороне от начавшегося месячника милосердия. Представители старшего поколения, в свою очередь, высказали свое мнение о работе госорганов и мерах поддержки ветеранов.