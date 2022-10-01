Они по-прежнему занимаются общественной деятельностью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Бурлинского района встретился с ветеранами труда Фото предоставлено акиматом Бурлинского района
Аким района Еркебулан Ихсанов встретился с ветеранами труда, которые, несмотря на возраст и заслуженный отдых, по-прежнему занимаются общественной деятельностью.
- Наш долг - выказывать уважение и почет к нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто внес вклад и приложил все силы в повышение благосостояния нашей земли, становление жизни после обретения независимости, кто честно служил государству и народу. Это имеет важное значение для нашего района и общества. Искренне благодарю вас за все хорошее, что вы сделали для современного поколения, - сказал глава района.
Также Еркебулан Ихсанов уверенно сказал, что никто из жителей района не останется в стороне от начавшегося месячника милосердия. Представители старшего поколения, в свою очередь, высказали свое мнение о работе госорганов и мерах поддержки ветеранов.
Аким Бурлинского района встретился с ветеранами труда Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  