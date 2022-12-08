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Социум

Аким Бурлинского района встретился с жителями шести сельских округов

Главная проблема сельчан - дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на своей странице в Facebook. - В понедельник и вторник мы встретились с жителями сельских округов Достык, Аксу, Акбулак, Каракудук, Караганда и Кентубек, где обсудили ряд вопросов села. "Село - колыбель страны" - не зря говорят. Развитие наших сел, несомненно, приведет и к развитию нашего района. Тем не менее, есть немало проблем, которые беспокоят жителей сельских округов. Самый актуальный из них - дорожный вопрос. Работа в этом направлении всегда на повест
Дана Рахметова
Аким Бурлинского района встретился с жителями шести сельских округов
Главная проблема сельчан - дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
Об этом сообщил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на своей странице в Facebook. - В понедельник и вторник мы встретились с жителями сельских округов Достык, Аксу, Акбулак, Каракудук, Караганда и Кентубек, где обсудили ряд вопросов села. "Село - колыбель страны" - не зря говорят. Развитие наших сел, несомненно, приведет и к развитию нашего района. Тем не менее, есть немало проблем, которые беспокоят жителей сельских округов. Самый актуальный из них - дорожный вопрос. Работа в этом направлении всегда на повестке дня, уже в этом году начаты работы по ремонту порядка 83 километров республиканских, областных и внутрирайонных автомобильных дорог. Также подготовлена проектно-сметная документация на ремонт 23 км дорог районного значения и подъезда к селам, в настоящее время ведется поиск источников средств. Кроме того проектно-сметная документация подготовлена для ремонта 22,7 км внутренних дорог в селах Акбулак, Бумакол, Жарсуат и г. Аксай, - рассказал аким в своей публикации. По словам Еркебулана Ихсанова, для последовательной реализации всех этих работ утвержден Комплексный план развития Бурлинского района на 2022-2026 годы. Комплексным планом предусмотрено выполнение 102 мероприятий по 11 направлениям. Кроме того, в ходе встречи с жителями Кентубекского сельского округа жители села изъявили желание подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дороги Аксай-Кентубек на собственные средства. - Наши предки говорили "Еңбек қылмай ер оңбас, бірлік қылмай ел оңбас", и я уверен, что эта инициатива жителей Кэнтубека послужит примером и для жителей других сельских округов, - заключил аким Бурлинского района.
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
Аким Бурлинского района встретился с жители шести сельских округов
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