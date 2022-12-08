Аким Бурлинского района встретился с жителями шести сельских округов

Главная проблема сельчан - дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на своей странице в Facebook. - В понедельник и вторник мы встретились с жителями сельских округов Достык, Аксу, Акбулак, Каракудук, Караганда и Кентубек, где обсудили ряд вопросов села. "Село - колыбель страны" - не зря говорят. Развитие наших сел, несомненно, приведет и к развитию нашего района. Тем не менее, есть немало проблем, которые беспокоят жителей сельских округов. Самый актуальный из них - дорожный вопрос. Работа в этом направлении всегда на повест