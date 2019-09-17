– В "Открытом акимате" примут участие аким города Абат Шыныбеков, руководители городских отделов и коммунальных служб, - сообщили в городском акимате.

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Иллюстративное фото из архива "МГ" "Открытый акимат" пройдет с 16.00 до 19.00 в центре внешкольной работы впоселке Желаево по улице Агрегатная, 15/1. В день открытых дверей будут оказываться консультативные услуги по проблемным вопросам населения.