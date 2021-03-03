Тулеген Турегалиев 2 февраля во время совещания в областном акимате по безопасности дорожного движения и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что во всех районах области были созданы 64 загона для безнадзорного скота. - По итогам прошлого года более 1600 владельцев животных в области были привлечены к административной ответственности за правила выпаса, это, конечно, уменьшило количество ДТП с участием скота. В прошлом году не было допущено ни одной аварии с участием животных, где погибли бы люди. Однако в этом году уже был зарегистрирован такой факт. 28 февраля в Сырымском районе автомобиль столкнулся с лошадью, в аварии погиб пассажир. Владелец скота установлен, его привлекут к административной ответственности за нарушение правил выпаса, а также собран материал и направлен в ветеринарную службу для привлечения хозяина к ответственности за отсутствие идентификационных знаков у животного, - рассказал Жанболат Жаншин. Также Жанболат Жаншин заявил, что, несмотря на то, что загоны есть и была проведена большая работа в этом направлении, произошедшее показало, что это только на бумаге. - При наличии 15 загонов в Сырымском районе для бродячего скота, они все не функционируют. Акимами сельских округов окончательно не решен вопрос и не определены ответственные лица за загоны. Животные свободно ходят по автодорогам без присмотра и без светоотражающих лент, - сказал и.о. начальника департамента полиции ЗКО. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что в ноябре 2020 года он предупреждал акимов Акжайыкского, Бурлинского и Сырымского районов, что нужно принимать меры по безопасности дорожного движения. - 28 февраля произошло ДТП и то, что скот без присмотра на выпасе, это из-за отсутствия взаимодействия между местными исполнительными органами и полицией, поэтому возникают такие ситуации. В прошлом году не было смертей, а в этом году уже есть. Три районных акима должным образом не организуют работу в этом направлении. Поэтому акиму Сырымского района Тулегену Турегалиеву объявляю выговор и поручаю областному департаменту ветеринарии работу ветстанции взять на особый контроль. А акимов Акжайыкского и Бурлинского районов предупреждаю: если произойдет подобный случай, то тогда их ждет более строгое наказание, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.