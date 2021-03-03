Также глава области предупредил акимов еще двух районов, что если они не исправят ситуацию, то их ждет более строгое наказание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акиму района ЗКО вынесли выговор за смертельное ДТП Тулеген Турегалиев 2 февраля во время совещания в областном акимате по безопасности дорожного движения и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что во всех районах области были созданы 64 загона для безнадзорного скота. - По итогам прошлого года более 1600 владельцев животных в области были привлечены к административной ответственности за правила выпаса, это, конечно, уменьшило количество ДТП с участием скота. В прошлом году не было допущено ни одной аварии с участием животных, где погибли бы люди. Однако в этом году уже был зарегистрирован такой факт. 28 февраля в Сырымском районе автомобиль столкнулся с лошадью, в аварии погиб пассажир. Владелец скота установлен, его привлекут к административной ответственности за нарушение правил выпаса, а также собран материал и направлен в ветеринарную службу для привлечения хозяина к ответственности за отсутствие идентификационных знаков у животного, - рассказал Жанболат Жаншин. Также Жанболат Жаншин заявил, что, несмотря на то, что загоны есть и была проведена большая работа в этом направлении, произошедшее показало, что это только на бумаге. - При наличии 15 загонов в Сырымском районе для бродячего скота, они все не функционируют. Акимами сельских округов окончательно не решен вопрос и не определены ответственные лица за загоны. Животные свободно ходят по автодорогам без присмотра и без светоотражающих лент, - сказал и.о. начальника департамента полиции ЗКО. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что в ноябре 2020 года он предупреждал акимов Акжайыкского, Бурлинского и Сырымского районов, что нужно принимать меры по безопасности дорожного движения. - 28 февраля произошло ДТП и то, что скот без присмотра на выпасе, это из-за отсутствия взаимодействия между местными исполнительными органами и полицией, поэтому возникают такие ситуации. В прошлом году не было смертей, а в этом году уже есть. Три районных акима должным образом не организуют работу в этом направлении. Поэтому акиму Сырымского района Тулегену Турегалиеву объявляю выговор и поручаю областному департаменту ветеринарии работу ветстанции взять на особый контроль. А акимов Акжайыкского и Бурлинского районов предупреждаю: если произойдет подобный случай, то тогда их ждет более строгое наказание, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.