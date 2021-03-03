Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек», в ходе которого было зарегистрировано 8 уголовных и столько же административных правонарушений. - Из числа уголовных преступлений выявлено 2 факта хранения наркотических средств (экстракционный опий) в особо крупном размере. Общий объем изъятого составил 4 бутылки по 0,5 литра. В настоящее время по ним ведется расследование по статье 296 ч.4. УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". В сфере легального оборота наркотических средств были нарушены правила хранения. По данному факту одна больница в Каратобинском районе была привлечена к уголовной ответственности по статье 303 ч.1 УК РК "Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами", - пояснили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в отношении 6 сотрудников медицинских учреждений, за нарушение норм лицензирования составлены протоколы по статье 464 КоАП "Нарушение норм лицензирования". За безрецептурный отпуск лекарственных препаратов одна аптека привлечена к административной ответственности по статье 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". К слову, за четыре дня ОПМ было проведено 33 внеплановые проверки аптек, лечебно-профилактических организаций и промышленных предприятий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.