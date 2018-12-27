Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 декабря, в городском акимате прошло совещание с участием акима города Уральск Мурата Мукаева, представителей ЖКХ и руководителей КСК города. Как рассказал Мурат Мукаев, в городе за прошедшую ночь выпала 15-суточная норма снега и коммунальные службы не успевают своевременно убирать и вывозить снег на специальные полигоны. – К уборке снега мы подтянули все службы, среди них студенты университетов, школы. Предприниматели убирают свою территорию. На улицах города в две смены работают 300 рабочих. Они физически не успевают. Длина одних только тротуаров около тысячи километров. До Нового года мы должны полностью очистить дороги и парковки. Хотя бы сделать проходы, дорожки. Привлекайте сантехников, дворников, электриков, активных жителей. Просто попросите. У нас же отзывчивых горожан много. Я понимаю, что дворов очень много. Технику найти тоже проблематично, так как она нужна самим предприятиям. Но жалоб от населения быть не должно. Просим вас максимально посодействовать нам в благоустройстве нашего города, - отметил Мурат Мукаев. Однако, по словам руководителя КСК "Коммунальник" Татьяны Роточковой, большое препятствие для уборки снега создают именно сами жильцы, которые оставляют свои машины в неположенных местах. – В каждом дворе такая проблема с машинами. Есть такие транспортные средства, которые месяцами никуда не выезжают и стоят на одном месте, полностью засыпанные снегом. Мы вчера вызывали трактор, чтобы убрать снег. Так он отказался, увидев эти стоящие машины. Говорит, что боится зацепить чью-то машину. Они не только нам мешают. Мамы с колясками, с санками тоже жалуются. Дворы убираем по возможности. Сосульки сбиваем, - заявила Татьяна Роточкова. Аким города заявил, что для борьбы с неправильно припаркованными автомашинами будут привлечены сотрудники местной полицейской службы. – Отправьте нам адрес и номер машины, придет участковый, снимет номера и машину заберут на штрафную стоянку. Так мы будем наказывать жителей города, которые паркуются в неположенных местах, - отметил Мурат Мукаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.