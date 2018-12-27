Необычную спасательную операцию провели сегодня сотрудники ДЧС Атырауской области. Жители дома, расположенного по ул.Ауэзова, 55, увидели на уровне третьего этажа забравшегося на дерево котенка. - Деревья высокие, но молодые, стволы тонкие, мы пытались сами помочь, так как люди проходили все мимо, не обращая внимания, но не смогли. Поэтому обратились в службу ДЧС, где моментально и вежливо нас выслушали и тут же направили бригаду или как это называется подразделение, - рассказывают местные жители. На вызов приехали трое спасателей, которые за считанные минуты, не смотря на сложность, спасли сильно замерзшего котенка. - Можно было сказать "казалось бы мелочь", но такие вещи в такое время я считаю нельзя назвать "мелочью", и ,когда замерзает живое существо, божья как говорится тварь, я думаю нельзя оставаться равнодушными. Я очень горда, как бы это не звучало пафосно, но тем не менее, это так и есть, что у нас работают такие люди, которые с честью и на совесть выполняют свою работу и носят почётное звание "СПАСАТЕЛЬ МЧС", - рассказывает жительница Атырау, вызвавшая спасателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК