Жители Атырау поблагодарили спасателей ДЧС за помощь в спасении забравшегося на дерево котенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Необычную спасательную операцию провели  сегодня сотрудники ДЧС Атырауской области. Жители дома, расположенного по ул.Ауэзова, 55, увидели  на уровне третьего этажа забравшегося на дерево котенка. - Деревья высокие, но молодые, стволы тонкие, мы пытались сами помочь, так как люди проходили все мимо, не обращая внимания, но не смогли. Поэтому обратились в службу ДЧС, где моментально и вежливо нас выслушали и тут же направили бригаду или как это называется подразделение, - рассказывают местные жители. На вызов приехали трое спасателей, которые за считанные минуты, не смотря на сложность, спасли сильно замерзшего котенка. -  Можно было сказать "казалось бы мелочь", но такие вещи в такое время я считаю нельзя назвать "мелочью", и ,когда замерзает живое существо, божья как говорится тварь, я думаю нельзя оставаться равнодушными. Я очень горда, как бы это не звучало пафосно, но тем не менее, это так и есть, что у нас работают такие люди, которые  с честью и на совесть выполняют свою работу и носят почётное звание "СПАСАТЕЛЬ МЧС", - рассказывает жительница Атырау, вызвавшая  спасателей. Камилла МАЛИК