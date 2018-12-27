Сейчас полицейские разыскивают преступников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции, 26 декабря в 8.30 по улице Конкина был обнаружен труп мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. - По данному факту управлением полиции г.Уральск начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, 25 декабря в районе Нефтебазы, недалеко от кладбища, был обнаружен труп мужчины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.