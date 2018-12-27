Многодетная семья проживает в селе Социализм Теректинского района. В семье растут пять детей. 15-летний Тилек учится в училище и помогает родителям, откладывая деньги со стипендии. Трое детей - 11-летняя Кунсулу, 8-летняя Мергуль и 6-летний Дастан - учатся в школе. Самой младшей Мейрамгуль всего два года. Глава семейства летом работает чабаном, а зимой подрабатывает тем, что смотрит за хозяйством соседей. Ему за это платят 20 тысяч тенге. – Муж хотел отучиться на кочегара от биржи труда. Однако там запросили аттестат. У него его нет. Пришлось мне самой отучиться, и сейчас работаю в котельной медпункта. Этой работы я кое-как добилась. Работаю в ночную смену. Весной нам было совсем тяжело. Детей нечем было кормить, одежды не было. Мне пришлось взять в кредит 200 тысяч тенге. Ежемесячно я должна платить 28 тысяч тенге. Скотины у нас нет. Дети кушать хотят. В день по три булки хлеба уходит. Из продуктов в нашем шкафу, вот, осталось полкилограмма муки, столько же макаронов и сахара. Холодильник мы давно не включаем. Потому что хранить в нем нечего, - говорит Гульмира Ахметалиева. По словам женщины, детям даже не в чем ходить в школу. – Приближаются праздники, новогодние утренники. В школе собирают на подарки детям. Я не в состоянии даже своим детям подарки сделать. Каждый год учителя спрашивают размер одежды детей. Но в итоге и от них никакой помощи нет. Пособие многодетной матери составляет 10 тысяч тенге. Адресную социальную помощь я не получаю, - рассказала женщина. По словам Гульмиры, собственного дома у них нет. Живут в маленьком домике родственников, который покрывается плесенью. – Местные сотрудники акимата видели условия, в которых мы живем. Пришли ночью, обследовали дом и двор. Говорят, что помощь нам не положена, так как у нас есть 10 гусей. Это же смешно. Гусей этих нет уже. Я ими детей кормила. Они думают, что мы шикарно живем. Летом нам полегче. Я закупаю молоко у соседей, еду в город и продаю. Каждый день на эти деньги покупаю продукты. Помогаю соседям по хозяйству. Зимой все сложнее. Детям сейчас есть нечего. Я понимаю, что это мои дети. Я сама в ответе за них. Но у нас, действительно, сейчас очень сложные времена. Мы всем магазинам в округе должны. Еще и этот кредит, - говорит женщина. Между тем, в акимате Чаганского сельского округа, к которому относится поселок Социализм, сообщили, что по факту доход семьи превышает черту бедности. - Специальное государственное пособие назначается по результатам подсчета дохода семьи за один квартал. Так, в настоящее время по результатам подсчета за третий квартал 2018 года семье назначено специальное государственное пособие в размере 30015 тенге на квартал (в течение одного квартала семья получает по 10005 тенге ежемесячно). Кроме того, старший сын Гульмиры Ахметалиевой получает стипендию в размере 16759 тенге. У них имеется две коровы, стоимость каждой рассчитана по 84 тысяч тенге, то есть вместе две головы КРС составляют 168653 тенге. 5 голов МРС - по 5531 тенге, это 27657,5 тенге. Пять голов птицы по 958 тенге - 4790 тенге. Кроме того, глава семейства в течение летнего периода пас скот. Мы его посчитали как самозанятого и его доход за один квартал составил 87 тысяч тенге. Таким образом, совокупный доход семьи за один квартал составил 334874,5 тенге, которые мы поделили на 3 месяца. То есть доход семьи за один месяц составил 111624,8 тенге, которые поделили на 7 членов семьи. На каждого получили по 15946 тенге. Между тем сумма для определения черты бедности на сегодняшний день составляет 14142 тенге. То есть по каждому из членов данной семьи идет превышение дохода на 1804 тенге, - сообщили в акимате Чаганского сельского округа. Впрочем отметили, что одному из детей Гульмиры к новому году будет предоставлен сладкий подарок от спонсора.Vi5VGP3LdzkМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.