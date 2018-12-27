Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании

Иллюстративное фото и архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов, до 30 декабря на территории области сохранятся обильные осадки, местами гололед, туман и метель. – В ЗКО ожидается усиление ветра. С 26 по 27 декабря из-за неблагоприятных погодных условий были закрыты трассы по всем направлениям. В целом по области спасателями ведется активная работа. С 27 ноября по сегодняшний день в области были отбуксированы семь автомашин, которые слетели с трасс, а 13 человек были доставлены в пункты обогрева. В связи с этим хотим предупредить жителей ЗКО о том, что прежде чем выезжать на дорогу, нужно внимательно ознакомиться с состояниями трасс и с погодными условиями. Для этого на сайте ДЧС ЗКО ежедневно делаются публикации, - отметил Акылбек Ахметжанов. Кроме этого, сотрудники ДЧС ЗКО напомнили уральцам о пожарной безопасности во время декабрьских праздников. Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, основной причиной пожаров в декабрьские и январские дни является неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации пиротехнических изделий.