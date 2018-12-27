Иллюстративное фото из архива "МГ" В числе этих проектов 28 - развитие спортивной инфраструктуры, 9 - поддержка молодежной политики, 10 - благотворительность, 21 - поддержка сфера образования, 31 - развитие культуры и культурных объектов, 3 - поддержка сферы здравоохранения 223проекта реализовано в сельских округах, 20 проектов реализованы на районном уровне, 9 – на городском. Для реализация проектов привлечено 204 мецената. Так, наиболее известными проектами стали: - благоустройство скверов по проспекту Евразия, по улице Т.Масина, а также «Парк здоровье» на сумму 112 миллионов тенге; - в Казталовском районе жители села Ажибай братья Сыралиевы подарили селу фельдшерско-акушерский пункт. Стоимость проекта- 15 млн.тг. В пункте работает кабинеты фельдшера, акушера, дневного стационара, а также процедурная комната;в городе Аксай был блогоустроен парк «Наурыз». Для проведения работ по благоустройству в парке специально был учрежден общественный фонд «Парк Наурыз», куда перечислялись средства от спонсоров. Стоимость проекта - 28 млн тенге; - перед бассейном «Жайық самалы»(г.Аксай) была построена Street workout площадка для развития уличного спорта. Стоимость проекта - 7 млн тенге; - в селе Белогор Чингирлауского района был построен мост через реку Утва. Стоимость проекта – 7 млн тенге; - в Теректинском районе был построен мавзолей «Тақсай ханшайым». Стоимость проекта – 8 млн тенге; - в селе Жанибек построен мавзолей Ғұмар Қараш. Стоимость проекта 8 млн тенге; Также в городе Уральск при помощью меценатов области ведется строительство дома для людей с ограниченными возможностями на общую сумму 200 млн тенге. - В сфере образования области проведено 68 мероприятий. В частности, с целью создания условий для качественного образования, развития трехъязычия, обеспечения приоритетов цифровой грамотности 250 школ области оснащены современными кабинетами робототехники и 15 IT-классов работают с нового учебного года. Школы активно используют ресурсы цифровой образовательной платформы Bilim Land. В 2018-2020 годах совместно с Министерством информации и коммуникаций запланировано и утверждено подключение к сети Интернет более 100 из 443 населенных пунктов. В настоящее время в более 300 населенных пунктах области имеется интернет, в том числе 223 малокомплектных школ оснащены компьютерным оборудованием Bilimbook. В области в 26 колледжах внедрен принцип дуального обучения. В нем принимают участие 78 крупных предприятий, заводы. К примеру, на «Уральском трансформаторном заводе» в области трудятся 250 человек в три смены. Из них около 100 специалистов-выпускники учебных заведений региона, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.