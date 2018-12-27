Иллюстративное фото с сайта komiinform.ru Жительница Зачаганска Динара возмущается тем, что на прошлой недели цены услуги резко взлетели в два раза. - Всегда выкачать септик стоило 2200, а если без талона, то 2500, а на днях я звоню, мне говорят, что теперь это стоит 5 тысяч. Потом, правда сбросили цену до 4200. Почему так дорого? Водители утверждают, что не работает сливной пункт в Зачаганске. Почему его тогда не сделают, - возмущенно говорит женщина. Водители ассенизаторских машин подтверждают, что цены были повышены вынужденно. - Выкачать септик стоит 4200 тенге, если есть талон, то 4 тысячи. Мы повысили цены, потому что сливать приходится на Шолохова, а это далеко. В Зачаганске сливной пункт не работает, - пояснил водитель ассенизаторской машины. Заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Салауат Айбатов сказал, что в данный момент полным ходом идут работы по устранению поломки на сливном пункте в Зачаганске. - У нас в городе два сливных пункта, куда сливают отходы ассенизаторские машины. Один находится в поселке Зачаганск, второй - на ул. Шолохова и Исатай батыра. На сливном пункте в Зачаганске произошла авария - сгнила полностью труба. Сейчас идет замена трубы, и в ближайшее время мы подключим ее, и ассенизаторские машины смогут сливаться в Зачаганске. Они повысили цены, потому что им приходится делать большой круг. Но это временно и поломка будет устранена в ближайшее время, - пояснил Салауат Айбатов. В техническом отделе ТОО "Батыс су арнасы" заявили, что работы по восстановлению трубы идут, и сливной пункт в Зачаганске начнет работать в ближайшее время. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.