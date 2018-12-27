Здесь можно подобрать поистине уникальные, полезные, качественные и безопасные игрушки для детей от 0 до 16 лет. К тому же магазин игрушек «Умный Я» спешит порадовать родителей: ассортимент игрушек пополнился интересными и умными новинками.Для детей школьного возраста «Умный Я» предлагает наборы из серии игр «Эврики», с помощью которых юные исследователи могут познавать удивительный и интересный мир науки и робототехники, собирая марсоход, интерактивного ящера, электронный светящийся вентилятор и другие чудеса. Если же кто-то из ребят мечтает стать фокусником, родители могут подарить ему набор юного иллюзиониста с различными реквизитами.Здесь можно также купить различные настольные и другие познавательные игры. Особое внимание привлекает игра-новинка для детей и взрослых «Скажи, если сможешь», которая не только развлечет, но и посмешит своих участников. В ней им придется одеть загубник (специальный фиксатор для рта) и произнести слово как можно четко, но не тут-то было. А впрочем, купите эту игру и попробуйте сами.Если вы выбираете подарок для девочек, в магазине представлены популярные куклы-сюрпризы, дома, косметика и другие наборы серии игрушек «L.O.L.», а также конструкторы «LegoFriends», картинки-мозаики и многое другое.Для мальчиков здесь тоже много чего интересного: различные модели машинок, роботы-трансформеры, автокары с персонажами мультфильмов «Собачий патруль» и «Три кота», хит сезона - светящиеся волчки «Бейблэйд» и другие.Все игрушки сделаны из экологичных материалов. Так, среди новинок поступило много игрушек и игровых наборов из дерева: кухни для девочек, для мальчиков - столярные наборы для различных поделок, а самым маленьким здесь можно приобрести развивающие многофункциональные бизикубы и бизиборды.Помимо игрушек в магазине «Умный Я» есть отделы детской одежды, где вы сможете выбрать качественные и стильные вещи известных турецких брендов Wanex, Breeze и DMB: бальные и повседневные платья для девочек до 11-летнего возраста, очаровательные костюмы для маленьких джентльменов, гламурная одежда спортивного стиля, а также колготки, носки, варежки и многое другое. Для самых маленьких вам предложат одежду отличного качества популярного американского бренда Carters.Владелицы магазина игрушек «Умный Я» Алия и Елена поздравляют всех с наступающим Новым годом и приглашают за покупками! По их словам в магазине до 31 декабря действуют новогодние скидки – 30% на бальные платья, 10% на весь ассортимент игрушек и детской одежды производства Турции, одежду для детей младенческого возраста можно также купить по специальной праздничной цене. С помощью «Умный Я» вы подарите вашему ребенку настоящее новогоднее чудо.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.