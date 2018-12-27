Иллюстративное фото РСК Об этом на своей странице в Facebook написал житель города Атырау Олжас Султанов. - Обеспечить сирот всег­о района, отказавшись­ от новогоднего засто­лья, не это ли лидер ­21го века друзья? Мы ­радуемся благотворите­льным акциям разных п­резидентов и чиновник­ов других стран, напр­имер, как Обама раздав­ал подарки больным де­тям неделю назад, вид­ел много репостов и л­айков, это супер дело­, но сегодня я больше­ рад акиму Жилойског­о района, который пре­дложил своим друзьям,­ коллегам, бизнесмена­м, не отмечать по тра­диции новый год, а от­дать по 100.000 тенге 60 сиротам Ж­илойского района. Им ­стукнет 18 и эти день­ги они смогут, снять ­с их счёта, потратить на учебу. Еще акимат предложил сделать это традицией, ежегодно пополнять счет сиротам, - написал Олжас Султанов, попросив пользователей поддержать репостом (стилистика и орфография автора сохранены). За несколько часов пост набрал около 100 репостов и 500 лайков. Аким Жылыойского района Азамат Бекет подтвердил информацию. - Да, мы действительно отказались от новогоднего корпоратива. Хочу отметить, что это не бюджетные средства, ежегодно на корпоратив все скидывались и проводили что-то общее. В этом году мы решили поступить по-другому. Нас также поддержали бизнесмены района. У нас есть 60 сирот – каждому мы открыли персональный счет, куда положили по 100 тысяч тенге. Снять их дети смогут после совершеннолетия. В следующем году повторим это, в планах сделать это традицией, - рассказал Азамат Бекет. По словам спикера, они не стали оповещать об этом средства массовой информации.

- Мы делали это для детей, с того момента прошла уже неделя. Мы решили это не освещать, - сказал Бекет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК