Весь день до поздней ночи 26 декабря в Уральске была сильная метель. Утром горожане, выйдя на улицу, были вынуждены пробираться до остановок по сугробам. По словам старожилов, такой метели не было давно. - Вчера была очень сильная метель, конечно, раньше это было нормой, но такой погоды я давно не видела, - рассказала жительница города Людмила. - Погода как в сказке. Но утром пробираться по такому снегу тяжело. Даже тротуары все заметены. Надеюсь, что к вечеру все почистят. Однако не всем мешает снег. - Я рада, что снега в этом году немало. У меня ребенок маленький, теперь можно на санках в детсад его возить. И вообще мы с детьми горку планируем сделать во дворе. Так что погода радует, главное, чтобы потепления резкого не было, - говорит другая горожанка Карлыгаш. Но вот кого обилие снега не радует, так это коммунальные службы. По словам заместителя директора ТОО "Жайык таза кала" Куата Ерсаинова, в декабре выпавшие осадки превысили норму. - Всего с 20 ноября из города было вывезено почти 130 тысяч кубометров снега. Только за прошедшие сутки вывезено 5 тысяч кубов. За вчерашний день выпало больше полумесячной нормы снега. В круглосуточном режиме трудятся 295 работников предприятия, а также на дорогах работает 111 единиц техники. В первую очередь чистим подъезды к социальным объектам, а также центральные дороги, где интенсивное движение и ездят пассажирские автобусы, - рассказал Куат Ерсаинов. В акимате Уральска предупреждают автовладельцев, чтобы водители не парковали вдоль обочин на дорогах. - Автомобили, припаркованные на обочинах дорог центральных улиц, мешают коммунальным службам убирать снег. Мы предупреждаем водителей, что их машины будут при помощи эвакуатора водворены на штрафстоянку. Полицейские уже работают. Просим горожан отнестись с пониманием, - пояснили в пресс-службе акима Уральска.