По словам начальника городского отдела по земельным отношениям Наурызбека Кумарова, теперь абсолютно каждый житель областного центра и его пригорода сможет в режиме онлайн проверить очередность за земельным участком. Для этого необходимо войти на сайт www.atyrau.gov.kz и в разделе «Очередь на земельные участки по г.Атырау» ввести свой ИИН. - Благодаря внедрению цифровизации государственных услуг жителям Атырау теперь нет необходимости приезжать в земельный отдел. Очередность можно проверить даже со своего смартфона, - рассказал начальник городского отдела по земельным отношениям Наурызбек Кумаров. Отметим, что с начала года акиматом города Атырау выдано порядка 480 земельных участков очередникам, подавшим заявления в 2003 – 2004 годах. -На данный момент для получения земельного участка по государственной программе «Нурлы жер» подана 241 заявка, из них 73 местным жителям филиал АО «Жилстройсбербанк» одобрил выдачу земли в кредит. В настоящее время на заседании земельной комиссии рассмотрено 625 заявлений от местных жителей, 538 из них получили одобрение, - заключил Наурызбек Кумаров.