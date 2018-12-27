Спа-студия «Atlantis» предлагает Вам больше, чем просто отдых. К Вашим услугам представлен детский, лимфодренажный, парный, массаж в четыре руки, тайский массаж стоп. А также давно полюбившаяся нашим гостям стоун-терапия, спа, массаж лица, скрабирование и обертывание. SnzjqVa4IAs Наши специалисты и волшебная атмосфера с благоуханием восточных ароматов подарит настоящее физическое и эстетическое удовольствие. А если Вы хотите удивить дорогого человека и не прогадать с подарком, то подарочный сертификат на процедуры придется по душе даже самым избалованным.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.