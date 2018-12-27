Ордухан Мехтиев был экстрадирован сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте генпрокуратуры, 26 декабря сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев. - Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор г.Шымкента, - говорится в сообщении. Напомним, 18 января возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. Три водителя до суда находились под арестом. Еще два человека – механик, директор автопарка – находились под подпиской о невыезде. Владелец же злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск. На суде родственники погибших граждан Узбекистана заявили, чтоне верят в смертьсвоих близких. 9 ноября суд признал виновными в смерти граждан Узбекистана трех водителей и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония поселения - прим. автора), а также они лишены права на вождение сроком на 7 лет. Виновными признаны и учредитель автопарка ТОО "АзияТранзитсервис" и механик, который обслуживал автобус. Они приговорены в трем с половиной годам лишения свободы в колонии поселения. Также им  запретили занимать должности в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками сроком на пять лет. Учредителя и механика взяли под стражу в зале суда. Родственникам погибших осужденные должны выплатить по 2 миллиона тенге каждому в солидарном размере за моральный ущерб. Потерпевшие остались недовольны размером ущерба. Они намерены обжаловать приговор суда. Всего на возмещение ущерба подали 43 потерпевших.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  