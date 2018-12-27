Откорректируйте немедленно меню. Оно же у вас стопроцентно составлено. Ведь не первый праздник встречаете. Рассмотрите горячие новогодние блюда. Чего там только нет! Конечно же, традиционные котлеты с картофельным пюре, жирные отбивные и разные другие калорийные горячие блюда. Что противопоставить неизменным вкусным атрибутам? Есть шикарная альтернатива. И не одна. Убедитесь сами. А, раскусив секрет, вы точно так можете перестроить и другие яства.Люди знающие не случайно посчитали разницу в калорийности этих двух блюд. Выбирайте – вам 251 калорию или 130 (филе)? Понятно, вы хотите, чтобы на столе присутствовала главная героиня празднеств, свинина. Но выбирайте, что больше нравится – есть и трястись, что завтра на весы страшно будет вставать, или худеть и радоваться, правильно питаясь. Поехали.Возьмите 300 г куриного филе, 200 г густой томат-пасты, 100 г моцареллы, 1 помидор, 3 ст.л. отрубей, перец молотый, пару веточек базилика свежего, соль.Присолив, поперчив и обваляв в отрубях чистое и сухое филе, запеките его в духовке, прогрев ее предварительно до 200 градусов. Выложите на него минут через 20 томат-пасту, а потом присыпьте ее нашинкованным заранее базиликом. Натрите на терке весь сыр. Нарежьте тонкими слайсами помидор. Выложите на томат-пасту и базилик сначала натертую моцареллу, потом – помидорные слайсы. Пускай вся эта история потомится в духовке еще минут десять. Вынимайте и наслаждайтесь без зазрения совести!Да, свиные котлетки – это то, о чем вы мечтаете. Но давайте сравним. Пюре с такой котлетой обойдется вам в 214 калорий, а форель - в 135. Знакомьтесь с приятной альтернативой.Возьмите 600 г форели (или другой красной рыбы), 100 г миндаля, пучок петрушки, 1 горсть базилика, 2 зубка чеснока, цедра лимона, 3 ст.л. оливкового масла, 4-5 ст.л. воды, по вкусу морскую соль и молотый перец (белый и черный).Сразу включите печь (200 град.). Застелив решетку фольгой, потом пергаментом, уложите на него промытую сухую рыбину, посыпанную перцами. Соединив остальные ингредиенты, добейтесь пастообразной консистенции удобным способом. Выложив доморощенный песто на рыбу, хорошо все распределите по поверхности. Запекайте в духовке, завернув рыбину в бумагу, а затем в фольгу. Четверть часа, и полезное горячее блюдо готово.