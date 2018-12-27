Новый год — замечательный праздник, когда все с особым трепетом ждут чудес и верят, что всё будет хорошо. А чтобы усилить состояние праздника или сохранить его, как можно дольше, стоит украсить дом гирляндами.Гирлянда — недорогое, доступное, очень эффектное украшение, которое мгновенно создает уют как в доме, так и на улице. Гирлянды можно оставить хоть на всю зиму, от этого интерьер только выиграет. Тем более что в современном мире гирлянды не относятся только к елочному декору, а используются везде и в любое время года.
Как украсить комнату гирляндой
Редакция подготовила для тебя несколько чудо-идей, как красиво украсить дом электрическими гирляндами. Пусть все комнаты сияют!
Чтобы украсить комнату гирляндой, в первую очередь нужно твое желание, отличная идея и непосредственно сам предмет декора — электрическая гирлянда.
Уже через полчаса кухня стала похожа на зимнюю сказку!
Создать эффект горящего очага не так уж и сложно. Выбери подходящее блюдо, а еще лучше камин, положи туда пару поленьев и оформи их гирляндой.Всем, у кого дома есть камин, стоит взять на вооружение эту прекрасную идею!
Не забывай, что на сегодняшний день в магазинах можно встретить множество гирлянд на батарейках. А поскольку им теперь не нужны розетки, вариантов декорирования становится намного больше.
При украшении дома к празднику не забывай о потолке! К его своду можно прикрепить нити мерцающих бусин, бумажные или стеклянные снежинки, сосульки, капли или даже фигурки балерин, фей, снеговиков.А самое главное, что электрическая гирлянда, подвешенная с помощью крючков к потолочным балкам или укрепленная через основание люстры, всегда смотрится невероятно красиво и производит впечатление звездного неба над головой.
А можно поместить электрические гирлянды над кроватью, чтобы видеть сладкие сны. Используй для этого гирлянды из маленьких LED-лампочек — они не будут слишком перегружать балдахин.
Дни уже стали совсем короткими, и магазины первыми начинают ставить елки и зажигать новогодние огни. Так почему бы не присоединиться к ним и вместе согреть наши дома и улицы.
Мне очень нравится идея украшения штор гирляндой. Не могу налюбоваться на такую красоту!
Для украшения загородного дома подвесь гирлянды прямо на стену.
Прикрепив гирлянду по периметру зеркала, ты реализуешь интересное и практичное решение.
Сделать праздник особенным очень легко!
