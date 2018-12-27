Новый год — замечательный праздник, когда все с особым трепетом ждут чудес и верят, что всё будет хорошо. А чтобы усилить состояние праздника или сохранить его, как можно дольше, стоит украсить дом гирляндами. Гирлянда — недорогое, доступное, очень эффектное украшение, которое мгновенно создает уют как в доме, так и на улице. Гирлянды можно оставить хоть на всю зиму, от этого интерьер только выиграет. Тем более что в современном мире гирлянды не относятся только к елочному декору, а используются везде и в любое время года. Woman holding yellow garland on dark background

Как украсить комнату гирляндой

Редакция подготовила для тебя несколько чудо-идей, как красиво украсить дом электрическими гирляндами. Пусть все комнаты сияют!
  1. Чтобы украсить комнату гирляндой, в первую очередь нужно твое желание, отличная идея и непосредственно сам предмет декора — электрическая гирлянда.
  2. Уже через полчаса кухня стала похожа на зимнюю сказку!
  3. Создать эффект горящего очага не так уж и сложно. Выбери подходящее блюдо, а еще лучше камин, положи туда пару поленьев и оформи их гирляндой.Всем, у кого дома есть камин, стоит взять на вооружение эту прекрасную идею!
  4. Не забывай, что на сегодняшний день в магазинах можно встретить множество гирлянд на батарейках. А поскольку им теперь не нужны розетки, вариантов декорирования становится намного больше.
  5. При украшении дома к празднику не забывай о потолке! К его своду можно прикрепить нити мерцающих бусин, бумажные или стеклянные снежинки, сосульки, капли или даже фигурки балерин, фей, снеговиков.А самое главное, что электрическая гирлянда, подвешенная с помощью крючков к потолочным балкам или укрепленная через основание люстры, всегда смотрится невероятно красиво и производит впечатление звездного неба над головой.
  6. А можно поместить электрические гирлянды над кроватью, чтобы видеть сладкие сны. Используй для этого гирлянды из маленьких LED-лампочек — они не будут слишком перегружать балдахин.
  7. Дни уже стали совсем короткими, и магазины первыми начинают ставить елки и зажигать новогодние огни. Так почему бы не присоединиться к ним и вместе согреть наши дома и улицы.
  8. Мне очень нравится идея украшения штор гирляндой. Не могу налюбоваться на такую красоту!
  9. Для украшения загородного дома подвесь гирлянды прямо на стену.
  10. Прикрепив гирлянду по периметру зеркала, ты реализуешь интересное и практичное решение.
Сделать праздник особенным очень легко! Источник: takprosto