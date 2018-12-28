Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz С января следующего года вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора". "Согласно закону, с 1 января 2019 года услуга по использованию веб-портала государственных закупок будет оказываться на платной основе", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте goszakup.gov.kz. Чтобы получить доступ к сайту, потенциальные поставщики должны будут предварительно заключить договор и внести оплату. Стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора: до одного млн тенге – 1 МРП (2 525 тенге) в год; до 10 млн тенге – 10 МРП (25 250 тенге) в год; до 100 млн тенге – 20 МРП (50 500 тенге) в год; до одного млрд тенге – 60 (151 500 тенге) МРП в год; если предельная сумма не ограничена, оплата составит 122 МРП (308 050) в год. Платить нужно будет один раз в год. В личных кабинетах на веб-портале с 1 января появится вкладка "электронный кошелёк" для оплаты тарифа на пользование сайтом. С 27 декабря 2018 года заплатить можно через АО "Центр электронной коммерции", реквизиты указаны на портале госзакупок в разделе "Тарифы". - Услуга предоставляется с даты подписания договора и оплаты и до конца года. В случае отсутствия оплаты один раз в год, веб-портал автоматически закроет доступ поставщику, – говорится в сообщении портала. В июне в министерстве финансов РК по инициативе депутатов Парламента проходили общественные обсуждения введения платных услуг для поставщиков на портале государственных закупок. Обсуждали два варианта: взимать плату только с победителей конкурсов или со всех поставщиков при регистрации на веб-портале. Ежегодно на сопровождение, развитие и обслуживание системы портала госзакупок из республиканского бюджета выделяют 1,5 млрд тенге.