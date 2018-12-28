Давайте считать. Даже обычный бутерброд с маслом сливочным «завесит» 294.8 кал, а его альтернатива – всего 168. Давайте попробуем приготовить эту вкуснятину!Возьмите буханку цельнозернового хлеба, рикотту (любой другой мягкий сыр), икру красную, рукколу.На кусочки хлеба нужных размеров намазывается сыр, а на него – тонкий слой икры красной. Водрузите сверху рукколу. И вкусно, и полезно, и красиво.Обычные яйца добавят вам более 200 калорий, а яйца, например, с авокадо – 179. Процедура аналогична, но содержимое порадует больше. Количество яиц и остальных продуктов варьируйте в зависимости от количества гостей.Возьмите 6 яиц, 1 авокадо, сок лимона, 1 ст.л. оливкового масла, 2 веточки любой зелени, соль и перец.Яйца надо заранее отварить и остудить (хорошо бы подержать в холодильнике). Очистив от скорлупы, надо их разрезать аккуратно пополам. Соедините и измельчите удобным способом желтки с очищенным от кожицы и косточки авокадо, нашинкованной зеленью и натертым на терке чесноком. Влейте в эту массу сок лимона (по вкусу!) и оливковое масло. По вкусу поперчите и посолите. У вас должно получиться пюре. Выложите его ложкой в половинки белков и украсьте по вкусу.Тут однозначный ответ. Конечно, пастрома, сделанная в домашних условиях, намного вкуснее будет и полезнее. Да и в калориях домашний продукт превосходит магазинный аналог. Так, колбаса отяжелит вас на 257 калорий, а домашняя пастрома всего на 68.Возьмите 1 кг грудки любой птицы, стакан воды, 1 ст.л. соли, 5 зубков чеснока, перец молотый, масло оливковое.Сначала включите духовку (нам нужно 250 градусов). Подержите мясо в растворе, сделанном из воды и соли (30-50 минут). Обсушив мясо, нашпигуйте его чесноком, нарезанным на стрелки, натрите смесью молотых перцев, обмажьте маслом. Застелите противень фольгой. Запекайте мясо минут 20. Но не сразу вынимайте пастрому из печи. Пускай она дозреет там. Сочная и ароматная, она порадует вас! Делайте нарезку, добавляйте в оливье и другие блюда.