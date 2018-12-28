Сколько закусок в арсенале опытных хозяек? Несметное количество. А сытные какие… Например, жареные бутерброды с шпротами и майонезом или просто с маслом. Или яйца, фаршированные, непонятно, чем. Ну, и т.д. Давайте им найдем замену – полезную, но не менее вкусную и полезную. Бутерброд с шпротами или бутерброд с творожным сыром Давайте считать. Даже обычный бутерброд с маслом сливочным «завесит» 294.8 кал, а его альтернатива – всего 168. Давайте попробуем приготовить эту вкуснятину! Ингредиенты Возьмите буханку цельнозернового хлеба, рикотту (любой другой мягкий сыр), икру красную, рукколу. Приготовление На кусочки хлеба нужных размеров намазывается сыр, а на него – тонкий слой икры красной. Водрузите сверху рукколу. И вкусно, и полезно, и красиво. Яйца, фаршированные шпротами и пр., или яйца с полезной начинкой Обычные яйца добавят вам более 200 калорий, а яйца, например, с авокадо – 179. Процедура аналогична, но содержимое порадует больше. Количество яиц и остальных продуктов варьируйте в зависимости от количества гостей. Ингредиенты Возьмите 6 яиц, 1 авокадо, сок лимона, 1 ст.л. оливкового масла, 2 веточки любой зелени, соль и перец. Приготовление Яйца надо заранее отварить и остудить (хорошо бы подержать в холодильнике). Очистив от скорлупы, надо их разрезать аккуратно пополам. Соедините и измельчите удобным способом желтки с очищенным от кожицы и косточки авокадо, нашинкованной зеленью и натертым на терке чесноком. Влейте в эту массу сок лимона (по вкусу!) и оливковое масло. По вкусу поперчите и посолите. У вас должно получиться пюре. Выложите его ложкой в половинки белков и украсьте по вкусу. Фабричная колбаса или вкуснейшая пастрома из грудки Тут однозначный ответ. Конечно, пастрома, сделанная в домашних условиях, намного вкуснее будет и полезнее. Да и в калориях домашний продукт превосходит магазинный аналог. Так, колбаса отяжелит вас на 257 калорий, а домашняя пастрома всего на 68. Ингредиенты Возьмите 1 кг грудки любой птицы, стакан воды, 1 ст.л. соли, 5 зубков чеснока, перец молотый, масло оливковое. Приготовление Сначала включите духовку (нам нужно 250 градусов). Подержите мясо в растворе, сделанном из воды и соли (30-50 минут). Обсушив мясо, нашпигуйте его чесноком, нарезанным на стрелки, натрите смесью молотых перцев, обмажьте маслом. Застелите противень фольгой. Запекайте мясо минут 20. Но не сразу вынимайте пастрому из печи. Пускай она дозреет там. Сочная и ароматная, она порадует вас! Делайте нарезку, добавляйте в оливье и другие блюда.