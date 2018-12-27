В области объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Служба спасения распростронило сообщение о том, что 28 декабря в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, ожидается туман, сильная метель и гололед.