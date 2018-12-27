Распродажа стартует 28 декабря во всех магазинах города, кроме того покупателей ждут скидки и подарки. В период с 28 по 30 декабря во всех магазинах «Мечта» Вас ждут три ночи грандиозных скидок, рассрочка до 36 месяцев и горы подарков! Большие скидки, а также подарки покупатель может получить в эти три дня с 18.00 и до 00.00! Не пропусти 3 дня распродаж бытовой техники и электроники! А благодаря замечательной Гарантии Низкой Цены, Вы всегда можете быть уверены, что приобретете обновку по самым низким ценам. Адреса магазинов: г.Уральск, ул.Курмангазы, 69 (ТД «Азиза»); ул.С. Датова, 10/1 (ТЦ "Премиум"). Регламент работы магазинов в праздничные дни: 28, 29 и 30 декабря с 10.00 до 00.00 Новости Компаний.