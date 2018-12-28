Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик Маженов, с начала 2018 года в ЗКО было выявлено 53 факта уголовно наказуемых правонарушений, в том числе 47 фактов браконьерства на сайгаков, четыре уголовных дела по нарушениям в области лесного законодательства и два уголовных дела в сфере нарушений охраны рыбных ресурсов. – Сотрудниками инспекции с начала года также выявлены 412 административных нарушений, в том числе 44 материала по незаконной охоте, 307 по нарушениям правил рыболовства и 61 материал по лесонарушениям. Согласно УК РК, если вина подсудимого будет доказана, судами назначаются штрафы до 1000 МРП и назначаются реальные сроки до 8 лет лишения свободы. Ущерб за одну особь самца сайгака в 2018 году составлял 3,6 млн тенге, за самку и молодняк сайгака 2,5 млн тенге, за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку одного рога сайгака составляет 1,8 млн тенге, - сообщил Серик Маженов. Выяснилось, что с начала 2018 года по уголовным делам конфисковано шесть автомашин, два снегохода и один квадроцикл. По словам руководителя отдела, производить охоту с разрешительными документами на снегоходной технике можно только на волка. – Сезон охоты на копытных животных, обитающих в нашей области, такие как кабан, косуля закрывается 31 декабря этого года. До 15 февраля 2019 года разрешена охота на пушных животных. Это заяц, лиса, корсак, степной хорь. Разрешительные документы можно получить в нашей инспекции. На сегодняшний день выдано 89 разрешений, сроком до конца календарного года. На 2019 год разрешения не выдавались, - рассказал Серик Маженов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.